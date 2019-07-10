В Тбилиси в военном городке взорвалась ручная граната

В военном городке в посёлке Варкетили в столице Грузии, городе Тбилиси, взорвалась ручная граната.

Как передаёт грузинское бюро Report, в результате взрыва, произошедшего в одном из жилых домов, три человека получили травмы тела различной степени тяжести.

Состояние доставленных в больницу пострадавших людей оценивается как стабильное.

Личность взорвавшего гранату человека уже установлена и принимаются интенсивные меры с целью его поимки.

Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовное дело по статье "Покушение на тяжёлое убийство" Уголовного кодекса, ведётся расследование.