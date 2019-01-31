В Тбилиси в квартире произошла утечка газа, погибли 7 человек

Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В квартире одного из зданий на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси произошла утечка газа.

Как сообщает грузинское бюро Report, в результате инцидента погибли 7 жильцов 7 этажа здания.

Они жили в одной комнате. По словам очевидцев, погибшие снимали квартиру и работали на стройке.

Стало известно, что в квартире был установлен изготовленный кустарным методом водонагреватель.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.