В Тбилиси в квартире произошла утечка газа, погибли 7 человек

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Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В квартире одного из зданий на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси произошла утечка газа.
Как сообщает грузинское бюро Report, в результате инцидента погибли 7 жильцов 7 этажа здания.
Они жили в одной комнате. По словам очевидцев, погибшие снимали квартиру и работали на стройке.
Стало известно, что в квартире был установлен изготовленный кустарным методом водонагреватель.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
Cəmilə BabayevaАвтор новости