 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси в квартире произошла утечка газа, погибли 7 человек

    Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В квартире одного из зданий на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси произошла утечка газа. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в результате инцидента погибли 7 жильцов 7 этажа здания. 

    Они жили в одной комнате. По словам очевидцев, погибшие снимали квартиру и работали на стройке. 

    Стало известно, что в квартире был установлен изготовленный кустарным методом водонагреватель. 

    В настоящее время личности погибших устанавливаются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi