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В Тбилиси в доме члена партии Саакашвили нашли арсенал огнестрельного оружия

В Тбилиси в доме члена партии Саакашвили нашли арсенал огнестрельного оружия Сотрудники МВД Грузии при обыске дома, в котором проживал член оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Дмитрий Чиковани, обнаружили тайник с арсеналом огнестрельного оружия.
В регионе
6 декабря 2024 г. 17:40
В Тбилиси в доме члена партии Саакашвили нашли арсенал огнестрельного оружия

Сотрудники МВД Грузии при обыске дома, в котором проживал член оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Дмитрий Чиковани, обнаружили тайник с арсеналом огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД Грузии.

"При обыске квартиры (Чиковани) из специального тайника правоохранители изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированного огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику и карты памяти", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşviliyə yaxın şəxsin evində odlu silah anbarı aşkar edilib

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