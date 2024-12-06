В Тбилиси в доме члена партии Саакашвили нашли арсенал огнестрельного оружия

Сотрудники МВД Грузии при обыске дома, в котором проживал член оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Дмитрий Чиковани, обнаружили тайник с арсеналом огнестрельного оружия.

Сотрудники МВД Грузии при обыске дома, в котором проживал член оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Дмитрий Чиковани, обнаружили тайник с арсеналом огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД Грузии.

"При обыске квартиры (Чиковани) из специального тайника правоохранители изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированного огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику и карты памяти", - говорится в сообщении.