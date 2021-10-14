В Тбилиси усилены меры безопасности, мобилизован спецназ

В Тбилиси усилены меры безопасности в связи с ожидающимся митингом с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.

В Тбилиси усилены меры безопасности в связи с ожидающимся митингом с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает грузинское бюро Report, у площади Свободы мобилизованы сотрудники полиции и силы специального назначения.

Несколько автобусов с сотрудниками полиции замечены на проспекте Руставели. Один автобус въехал во двор здания парламента.

Митинг под лозунгом "Свободу Мише!" назначен на 18:00 на площади Свободы. На площади началась подготовка к массовой акции. Из разных регионов страны в Тбилиси выехали автокараваны со сторонниками экс-президента.