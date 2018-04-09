В Тбилиси умерла актриса Лейла Абашидзе

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в Палате культуры Грузии.

Артистка скончалась после тяжелой болезни, последнее время она находилась в больнице.

Абашидзе в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис — Париж и обратно".

В 1964 году Абашидзе получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. За лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" в 1967 году она получила диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины.

Актриса удостоена многих наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.