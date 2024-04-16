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В Тбилиси у здания парламента возобновился митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента возобновился митинг против закона об иноагентах В Тбилиси у здания парламента вновь проходит акция протеста против законопроекта об иноагентах.
В регионе
16 апреля 2024 г. 14:08
В Тбилиси у здания парламента возобновился митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента вновь проходит акция протеста против законопроекта об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Несколько сотен участников митинга собрались у служебного входа парламента. Они заявляют, что инициатива не должна быть поддержана сегодня на пленарном заседании в первом чтении. Протестующие держат в руках плакаты против закона об иноагентах.

В парламенте введен желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение сторонними лицами законодательного органа. Запрет не касается представителей телеканалов. У парламента дежурят усиленные наряды полиции.

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