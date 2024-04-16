В Тбилиси у здания парламента возобновился митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента вновь проходит акция протеста против законопроекта об иноагентах.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Несколько сотен участников митинга собрались у служебного входа парламента. Они заявляют, что инициатива не должна быть поддержана сегодня на пленарном заседании в первом чтении. Протестующие держат в руках плакаты против закона об иноагентах.
В парламенте введен желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение сторонними лицами законодательного органа. Запрет не касается представителей телеканалов. У парламента дежурят усиленные наряды полиции.