В Тбилиси прошла акция с требованием импичмента Саломе Зурабишвили - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тбилиси состоялась акция с требованием импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Как сообщает местное бюро Report, акция, организованная движением "Россия – оккупант!" перед резиденцией главы государства, прошла под лозунгом "Красная карточка президенту".
Протестующие освистали Саломе Зурабишвили, скандируя "Нам нужно НАТО!", "Саломе, уходи!" и призывая начать процесс импичмента главы государства.
По мнению участников акции, заявления президента Грузии о нецелесообразности размещения на территории страны американской военной базы отвечает российским интересам.
Отметим, что активисты движения "Россия - оккупант!" уже провели 2 мая акцию протеста в здании парламента Грузии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости