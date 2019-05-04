В Тбилиси прошла акция с требованием импичмента Саломе Зурабишвили - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тбилиси состоялась акция с требованием импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает местное бюро Report, акция, организованная движением "Россия – оккупант!" перед резиденцией главы государства, прошла под лозунгом "Красная карточка президенту".

Протестующие освистали Саломе Зурабишвили, скандируя "Нам нужно НАТО!", "Саломе, уходи!" и призывая начать процесс импичмента главы государства.

По мнению участников акции, заявления президента Грузии о нецелесообразности размещения на территории страны американской военной базы отвечает российским интересам.

Отметим, что активисты движения "Россия - оккупант!" уже провели 2 мая акцию протеста в здании парламента Грузии.