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В Тбилиси прошла акция с требованием импичмента Саломе Зурабишвили - ФОТОРЕПОРТАЖ

​В Тбилиси требуют отставки Саломе Зурабишвили

В Тбилиси состоялась акция с требованием импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. 

Как сообщает местное бюро Report, акция, организованная движением "Россия – оккупант!" перед резиденцией главы государства, прошла под лозунгом "Красная карточка президенту".

Протестующие освистали Саломе Зурабишвили, скандируя "Нам нужно НАТО!", "Саломе, уходи!" и призывая начать процесс импичмента главы государства. 

По мнению участников акции, заявления президента Грузии о нецелесообразности размещения на территории страны американской военной базы отвечает российским интересам. 

Отметим, что активисты движения "Россия - оккупант!" уже провели 2 мая акцию протеста в здании парламента Грузии.

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