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В Тбилиси торжественно отметили 101-летие Турецкой Республики

В Тбилиси торжественно отметили 101-летие Турецкой Республики В грузинской столице Тбилиси состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.
В регионе
29 октября 2024 г. 22:57
В Тбилиси торжественно отметили 101-летие Турецкой Республики

В грузинской столице Тбилиси состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.

Как передает местное бюро Report, в приеме приняли участие государственные и правительственные чиновники Грузии, депутаты парламента, сотрудники дипломатического корпуса и представители общественности.

На мероприятии было представлено видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай в ходе своего выступления рассказал об истории государственности и достижениях своей страны за прошедшие годы.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил дружественный турецкий народ с праздником и рассказал о перспективах развития отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 101-ci ildönümü qeyd olunub

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