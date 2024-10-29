В Тбилиси торжественно отметили 101-летие Турецкой Республики

В грузинской столице Тбилиси состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.

В грузинской столице Тбилиси состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.

Как передает местное бюро Report , в приеме приняли участие государственные и правительственные чиновники Грузии, депутаты парламента, сотрудники дипломатического корпуса и представители общественности.

На мероприятии было представлено видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай в ходе своего выступления рассказал об истории государственности и достижениях своей страны за прошедшие годы.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил дружественный турецкий народ с праздником и рассказал о перспективах развития отношений между двумя странами.