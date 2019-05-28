В Тбилиси телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана - ФОТО

В столице Грузии городе Тбилиси телебашня подсвечена цветами азербайджанского флага в честь Дня Республики Азербайджана.
Как передаёт грузинское бюро Report, в вечерние часы телебашня начала светиться голубым, красным и зелёным цветами.
В столице Грузии городе Тбилиси телебашня подсвечена цветами азербайджанского флага в честь Дня Республики Азербайджана.
Как передаёт грузинское бюро Report, в вечерние часы телебашня начала светиться голубым, красным и зелёным цветами.
Эта новость также доступна на других языках:
Cəmilə BabayevaАвтор новости