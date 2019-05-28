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В Тбилиси телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана - ФОТО

В Тбилиси телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана

В столице Грузии городе Тбилиси телебашня подсвечена цветами азербайджанского флага в честь Дня Республики Азербайджана.

Как передаёт грузинское бюро Report, в вечерние часы телебашня начала светиться голубым, красным и зелёным цветами.

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