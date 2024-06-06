В Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития

Сегодня в Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития на тему "Здоровый город - Зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие".

Сегодня в Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития на тему "Здоровый город - Зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие".

Как сообщает грузинское бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляет делегация, возглавляемая главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

На мероприятии будут обсуждаться проделанная работа по достижения зеленой, экологически чистой жизни в городах, реализованные и планируемые проекты.

Эльдар Азизов выступит на форуме на данные темы, а также расскажет о подготовке к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.