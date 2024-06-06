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В Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития

В Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития Сегодня в Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития на тему "Здоровый город - Зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие".
В регионе
6 июня 2024 г. 10:33
В Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития

Сегодня в Тбилиси стартовал XIV Форум местного экономического развития на тему "Здоровый город - Зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие".

Как сообщает грузинское бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляет делегация, возглавляемая главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

На мероприятии будут обсуждаться проделанная работа по достижения зеленой, экологически чистой жизни в городах, реализованные и планируемые проекты.

Эльдар Азизов выступит на форуме на данные темы, а также расскажет о подготовке к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

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Версия на английском языке Фото14th Tbilisi Local Economic Development Forum kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоXIV Tbilisi Yerli İqtisadi İnkişaf Forumu işinə başlayıb, Azərbaycanda görülən işlərdən də bəhs olunacaq

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