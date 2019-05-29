В Тбилиси состоялся официальный приём в честь Дня Республики Азербайджана - ФОТО

В столице Грузии городе Тбилиси 28 мая состоялся официальный приём в честь Дня Республики Азербайджана и Столетия органов дипломатической службы.

Как передаёт грузинское бюро Report, в мероприятии во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили также приняли участие министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Леван Изория, глава исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, официальные лица, представители дипломатического корпуса, азербайджанские и грузинские депутаты, предприниматели и представители общественности.

Мероприятие началось с исполнения классическим квартетом государственных гимнов двух стран.

Во время своего выступления Зурабишвили поздравила Азербайджан с Днём Республики и пожелала дружественному азербайджанскому народу мира и процветания.

Она подчеркнула, что май является важным месяцем для Южного Кавказа. Президент отметила, что Грузия и Азербайджан вместе прошли похожий путь к независимости.

Далее мероприятие продолжилось исполнением классическим квартетом азербайджанских классических и народных песен. В конце участникам мероприятия был дан банкет из образцов азербайджанской национальной кухни.