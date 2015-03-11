В Тбилиси состоялся Международный туристический медиа форум

Тбилиси. 11 марта. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси состоялся Международный туристический медиа форум.

Как сообщает командированный в Грузию корреспондент Report, выступивший на мероприятии глава Национальной Администрации Туризма Грузии Георгий Чоговадзе, рассказал о туризме в Грузии и ее потенциале.

По его словам, в 2014 году Грузию посетило 5,4 млн. туристов, и в 2015 году Администрация ожидает прибытия еще большего числа туристов, так как в этом году в Грузии состоится матч за Суперкубок УЕФА, молодежная Европейская Олимпиада, а также мероприятие Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Было отмечено, что Грузия является одной из самой безопасной для туристов страной в мире и славится своими архитектурными памятниками, а также вином.

Выступивший затем почетный посол грузинского вина, член Дегустационной комиссии Грузии Шалва Хацуриани предоставил подробную информацию о виноделии в Грузии и проивзодимых в стране сортах вина.

Отметим, что в работе форума приняли участие журналисты из Казахстана, Кыргызстана, Украины, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, включая информационное агентство Report.