В Тбилиси состоялось торжественное празднование Новруза

Церемония была организована музеем при содействии посольства Азербайджана в Грузии

В Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Новруза.

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония была организована музеем при содействии посольства Азербайджана в Грузии.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Турции Фатма Керенли, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, представители посольств Казахстана и Туркменистана, мэрии Тбилиси, парламентарии и представители ряда государственных структур.

В зале, украшенном азербайджанскими национальными орнаментами, гостям были продемонстрированы ковры, хонча, предметы обихода, сладости и блюда национальной кухни. Гости мероприятия выступили с поздравлениями. Также в исполнении ансамблей "Джейран" и "Сарван" были представлены азербайджанские национальные танцы, исполнена народная и ашыгская музыка.