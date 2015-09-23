В Тбилиси состоялась презентация программ ЕС для стран Восточного Партнерства в сфере культуры

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Конференция, положившая старт началу программ ЕС в рамках инициативы "Восточного партнерства", предусматривающих сотрудничество и поддержку по развитию в сфере культуры, состоялась в Тбилиси. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, международная конференция прошла в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии. На ней были представлены три крупных программы для стран "Восточного партнерства".

Программа “Культура и креативность" посвящена развитию сферы культуры в странах "Восточного партнерства". Презентация состоялась с участием представителей шести стран-участниц программы — Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины и Молдовы. Программа рассчитана на период с 2015 по 2018 года.

Программа COMUS направлена на развитие исторических городов и подключению гражданского общества к новым стратегиям по их благоустройству. На конференции в Тбилиси присутствовали мэры городов из стран "Восточного партнерства".

Третья программа ЕС — "Творческая Европа", ставит целью поддержку развития европейского кинематографа и креативных секторов культуры, в частности таких направлений, как исполнительное и изобразительное искусство, музыка, кино, телевидение, индустрия видеоигр. Программа также направлена на сохранение разнообразия культурных и языковых ценностей.