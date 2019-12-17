В Тбилиси состоится ежегодная встреча послов Грузии

Ежегодная встреча глав дипломатических представительств и консульств Грузии за рубежом пройдет в Тбилиси 17-20 декабря. Как сообщает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Грузии.

Амбасадориал откроет глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани. Перед участниками конференции выступят также премьер-министр Грузии Георгий Гахария и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

На встрече послов Грузии будет дана оценка внешнеполитическим достижениям страны в 2019 году, деятельности министерства иностранных дел в целом и представлен план работы на следующий год. Дипломаты обсудят широкий круг вопросов, включая глобальные и региональные вызовы международной политики, в том числе в сфере обороны и безопасности, европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, демократическое развитие, мирное разрешение конфликтов, углубление торгово-экономических отношений, защиту прав граждан Грузии за рубежом, отношения с диаспорами.

В рамках амбасадориала состоится рабочая сессия, посвященная председательству и приоритетам Грузии в Совете Европы.

Итоги ежегодной встречи послов подведет министр иностранных дел Грузии на пресс-конференции 20 декабря.