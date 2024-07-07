О нас

В Тбилиси сильный дождь и шквальный ветер нанесли ущерб инфраструктуре

В Тбилиси сильный дождь и шквальный ветер нанесли ущерб инфраструктуре Проливной дождь и сильный ветер, которые обрушились на грузинскую столицу минувшей ночью, повалили деревья и повредили городскую инфраструктуру.
В регионе
7 июля 2024 г. 14:17
В Тбилиси сильный дождь и шквальный ветер нанесли ущерб инфраструктуре

Проливной дождь и сильный ветер, которые обрушились на грузинскую столицу минувшей ночью, повалили деревья и повредили городскую инфраструктуру.

Как передает Report, об этом сообщила мэрия Тбилиси.

"Поздно ночью выпавшее обильное количество осадков, сопровождаемое сильным ветром, создало проблемы в столице. Особенно пострадали Самгорский, Крцанисский и Сабурталинский районы. Поваленные из-за непогоды деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. Сильный ветер сорвал крыши ряда домов", - говорится в заявлении.

Согласно информации, на местах сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД проводились работы по устранению последствий непогоды, а также присутствовали представители мэрии и районных администраций.

Городские власти ведут подсчет ущерба, добавили в мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə güclü külək və yağış infrastruktura ziyan vurub

Другие новости из категории

Эрдоган посетит США для участия в саммите НАТО
Эрдоган посетит США для участия в саммите НАТО
7 июля 2024 г. 11:47
В Рязанской области РФ пять человек погибли в ДТП
В Рязанской области РФ пять человек погибли в ДТП
7 июля 2024 г. 10:33
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
7 июля 2024 г. 08:50
В Армении произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, есть раненые
В Армении произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, есть раненые
7 июля 2024 г. 00:46
Хакан Фидан: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита ОТГ
Хакан Фидан: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита ОТГ
6 июля 2024 г. 21:56
Стали известны подробности подготовки госпереворота в Кыргызстане
Стали известны подробности подготовки госпереворота в Кыргызстане
6 июля 2024 г. 20:33
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану
СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану
6 июля 2024 г. 17:22
В Турции обстрелян автомобиль, есть погибшие и раненые
В Турции обстрелян автомобиль, есть погибшие и раненые
6 июля 2024 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi