В Тбилиси сильный дождь и шквальный ветер нанесли ущерб инфраструктуре

Проливной дождь и сильный ветер, которые обрушились на грузинскую столицу минувшей ночью, повалили деревья и повредили городскую инфраструктуру.

Проливной дождь и сильный ветер, которые обрушились на грузинскую столицу минувшей ночью, повалили деревья и повредили городскую инфраструктуру.

Как передает Report , об этом сообщила мэрия Тбилиси.

"Поздно ночью выпавшее обильное количество осадков, сопровождаемое сильным ветром, создало проблемы в столице. Особенно пострадали Самгорский, Крцанисский и Сабурталинский районы. Поваленные из-за непогоды деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. Сильный ветер сорвал крыши ряда домов", - говорится в заявлении.

Согласно информации, на местах сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД проводились работы по устранению последствий непогоды, а также присутствовали представители мэрии и районных администраций.

Городские власти ведут подсчет ущерба, добавили в мэрии.