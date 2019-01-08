В Тбилиси ранен сотрудник полиции

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Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси ранен сотрудник патрульной полиции.
Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен 7 января на территории под названием "Тбилисское море".
Инцидент произошел не во время службы.
Полицейский госпитализирован, его состояние расценивается как стабильное.
О деталях происшествия пока ничего не известно.
МВД Грузии ведет следствие по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Cəmilə BabayevaАвтор новости