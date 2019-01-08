В Тбилиси ранен сотрудник полиции

Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси ранен сотрудник патрульной полиции.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен 7 января на территории под названием "Тбилисское море".

Инцидент произошел не во время службы.

Полицейский госпитализирован, его состояние расценивается как стабильное.

О деталях происшествия пока ничего не известно.

МВД Грузии ведет следствие по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.