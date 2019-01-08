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    В Тбилиси ранен сотрудник полиции

    Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси ранен сотрудник патрульной полиции. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен 7 января на территории под названием "Тбилисское море". 

    Инцидент произошел не во время службы. 

    Полицейский госпитализирован, его состояние расценивается как стабильное. 

    О деталях происшествия пока ничего не известно. 

    МВД Грузии ведет следствие по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

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