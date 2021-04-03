В Тбилиси протестуют против комендантского часа

Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси.
"Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными", — заявила РИА Новости одна из собравшихся Нанико Самхарадзе.
Собрание организовали на 200-й день комендантского часа. Его ввели из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 05:00 (с 21:00 до 05:00 бакинское время).