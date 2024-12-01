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В Тбилиси протестующие забросали полицию и здание парламента пиротехникой и камнями

В Тбилиси протестующие забросали полицию и здание парламента пиротехникой и камнями В Тбилиси участники акции протеста, проходящей перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье вечером, вновь стали забрасывать полицию и здание высшего законодательного органа пиротехникой и камнями.
В регионе
1 декабря 2024 г. 23:07
В Тбилиси протестующие забросали полицию и здание парламента пиротехникой и камнями

В Тбилиси участники акции протеста, проходящей перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье вечером, вновь стали забрасывать полицию и здание высшего законодательного органа пиротехникой и камнями.

Об этом с места событий сообщает корреспондент грузинского бюро Report.

Сотрудники МВД, защищаясь от ударов камней щитами, пытаются не подпускать агрессивных молодых людей к стенам здания.

Периодически полиция, используя пожарный рукав, обливает приближающихся протестующих водой.

В эти минуты на прилегающих к зданию парламента улицах мобилизованы подразделения полиции и спецназа МВД. Со стороны митингующих в адрес полицейских звучат оскорбления.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə etirazçılar polisə pirotexniki vasitələr və daş atıblar

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