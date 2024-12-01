В Тбилиси протестующие забросали полицию и здание парламента пиротехникой и камнями

В Тбилиси участники акции протеста, проходящей перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье вечером, вновь стали забрасывать полицию и здание высшего законодательного органа пиротехникой и камнями.

В Тбилиси участники акции протеста, проходящей перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье вечером, вновь стали забрасывать полицию и здание высшего законодательного органа пиротехникой и камнями.

Об этом с места событий сообщает корреспондент грузинского бюро Report .

Сотрудники МВД, защищаясь от ударов камней щитами, пытаются не подпускать агрессивных молодых людей к стенам здания.

Периодически полиция, используя пожарный рукав, обливает приближающихся протестующих водой.

В эти минуты на прилегающих к зданию парламента улицах мобилизованы подразделения полиции и спецназа МВД. Со стороны митингующих в адрес полицейских звучат оскорбления.