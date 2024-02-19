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В Тбилиси протестующие врачи требуют встречи с премьер-министром Грузии

В Тбилиси протестующие врачи требуют встречи с премьер-министром Грузии Часть работников Республиканской больницы Тбилиси требует встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, иначе грозятся прибегнуть к крайним формам протеста.
В регионе
19 февраля 2024 г. 17:35
В Тбилиси протестующие врачи требуют встречи с премьер-министром Грузии

Часть работников Республиканской больницы Тбилиси требует встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, иначе грозятся прибегнуть к крайним формам протеста.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

В связи с демонтажем здания, Минздрав предложил сотрудникам на выбор либо денежную компенсацию, либо работу в другой клинике. Решение должно быть принято до 5 марта. Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы, и что не планируется строительство нового здания клиники. А предложение о выплате компенсации они назвали попытками шантажа и подкупа.

Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором.

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