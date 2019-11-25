В Тбилиси протестующие установили палатки перед парламентом - ОБНОВЛЕНО - 2 - ФОТО

В Тбилиси протестующие установили палатки на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Как передает местное бюро Report, протестующие представители оппозиции продолжают блокировать входы в парламент Грузии. По их словам, они не позволят депутатам присутствовать на завтрашнем пленарном заседании парламента.

*** 20:14

Массовая акция перед зданием грузинского парламента продолжается.

Как сообщает грузинское бюро Report, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт для передвижения автомобилей.

Демонстранты принесли к парламенту железную клетку, в которую поместили фотографию председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

По словам участников акции, это ждет Б.Иванишвили, если он продолжит обманывать народ и не выполнит данных обещаний.

На акцию также принесли чучело, символизирующее Б.Иванишвили.

***19:30

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась массовая акция.

Как сообщает грузинское бюро Report, на данный момент началось совместное шествие оппозионных лидеров и группы участников акции от Площади Первой Республики до здания парламента.

Требование оппозиционеров и общественных активистов заключается в проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.

К акции также присоединились представители регионов. К протестующим примкнут студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

Организаторы митинга заявили, что блокируют вход в парламент и не допустят участие депутатов на завтрашнем заседании.

На территорию вокруг парламента привлечено множество полицейских.