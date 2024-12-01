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В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат здания парламента

В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат здания парламента Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.
В регионе
1 декабря 2024 г. 17:50
В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат здания парламента

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент протестующим не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - сообщил Папуашвили.

Напомним, что вчера вечером МВД Грузии сообщило о том, что участники антиправительственного митинга в Тбилиси повредили ограждения, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде здания парламента, и призвало протестующих выражать свое недовольство в мирной форме.

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