В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат здания парламента

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент протестующим не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - сообщил Папуашвили.

Напомним, что вчера вечером МВД Грузии сообщило о том, что участники антиправительственного митинга в Тбилиси повредили ограждения, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде здания парламента, и призвало протестующих выражать свое недовольство в мирной форме.