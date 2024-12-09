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В Тбилиси протестующие обстреляли здание парламента фейерверком

В Тбилиси протестующие обстреляли здание парламента фейерверком Участники антиправительственного митинга в Тбилиси обстреляли здание парламента фейерверком.
В регионе
9 декабря 2024 г. 01:19
В Тбилиси протестующие обстреляли здание парламента фейерверком

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси обстреляли здание парламента фейерверком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Группа из нескольких человек в какой-то момент произвела несколько выстрелов из фейерверка в сторону фасадной части законодательного органа, а затем скрылась с места. Полиция не реагировала на произошедшее.

В Тбилиси в воскресенье проходит очередной антиправительственный митинг у здания парламента. Небольшое число протестующих находится на площади перед парламентом. Им также удалось перекрыть проспект Руставели, где находится здание законодательного органа. Следует отметить, что на улицах, прилегающих к парламенту, нет кордонов полиции. Тут также не наблюдается скопление спецназа. Митинг проходит мирно.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə etirazçılar parlament binasına fişəng atıblar

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