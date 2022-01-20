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В Тбилиси прошло мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии 20 Января

В Тбилиси прошло мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии 20 Января В Тбилиси в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии прошло мероприятие, приуроченное к 32-й годовщине трагедии 20 Января.
В регионе
20 января 2022 г. 17:55
В Тбилиси прошло мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии 20 Января

В Тбилиси в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии прошло мероприятие, приуроченное к 32-й годовщине трагедии 20 Января.

Как передает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Грузии и Азербайджанским культурным центром им. Мирзы Фатали Ахундзаде.

Участники мероприятия сначала ознакомились с фотовыставкой, посвященной "Черному Январю". Затем минутой молчания была почтена память жертв кровавых событий 20 января в Баку и 9 апреля 1989 года в Тбилиси.

Посол Азербайджана Фаик Гулиев рассказал о хронике событий, приведшей к трагедии 20 Января. Посол отметил, что события 20 Января должны характеризоваться как преступление против человечества, а инициаторы и исполнители должны обязательно быть наказаны.

Выступившая посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган отметила, что независимость Азербайджана была добыта кровью шехидов 20 Января.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə 20 Yanvar faciəsinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib

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