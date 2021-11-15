В Тбилиси прошли очередные акции сторонников Саакашвили

Представители грузинской неправительственной организации "Стыдно" и их сторонники провели акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Представители грузинской неправительственной организации "Стыдно" и их сторонники провели акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, участники акции выразили солидарность оппозиционным партиям, которые проводят ежедневные митинги и требуют срочного перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, а так, же назначения внеочередных парламентских выборов в стране.

В Тбилиси акции в поддержку Саакашвили проходят ежедневно. Организаторы митингов утверждают, что собрания будут продолжаться до тех пор, пока их требования не выполнят власти.

Отметим, что Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.