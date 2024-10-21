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В Тбилиси прошла конференция по обмену информацией между НПО Азербайджана и Грузии

В Тбилиси прошла конференция по обмену информацией между НПО Азербайджана и Грузии 15:44
В регионе
21 октября 2024 г. 16:06
В Тбилиси прошла конференция по обмену информацией между НПО Азербайджана и Грузии

В Тбилиси прошла конференция, посвященная обмену информацией между НПО Грузии и Азербайджана по вопросам общественного участия.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоялось по инициативе Национального форума неправительственных организаций Азербайджана.

На открытии конференции председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией является примером для всего Кавказа.

Искендерли также отметил, что эта дружба вызывает обеспокоенность некоторых внешних сил, однако, несмотря на это, обе страны продолжают проводить независимую политику.

Эксперты, принимавшие участие в конференции, обратили внимание на давление, оказываемое Западом на Грузию и Азербайджан. Они отметили важность сотрудничества в области защиты национальных интересов и необходимость укрепления такого взаимодействия.

В ходе конференции также обсуждалось участие грузинских НПО в деятельности Коалиции неправительственных организаций в рамках COP29 в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan QHT-lərinin informasiya mübadiləsi mövzusunda konfrans keçirilib

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