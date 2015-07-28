В Тбилиси прошла акция против повышения тарифов на электроэнергию

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Десятки представителей оппозиционного "Единого национального движения" провели акцию протеста перед домом экс-премьера, лидера коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в связи с повышением тарифов на электроэнергию.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-Онлайн", участники акции опротестовывали энергетическую политику правительства и требовали выполнения предвыборных обещаний "Грузинской мечты".

"Вместо обещанного сокращения наполовину тарифа на электроэнергию, он, наоборот, растет. Сейчас повысили тариф на свет, завтра повысят тариф на воду, на газ, мы боимся каждого нового дня", - заявил один из протестующих.

По словам заместителя руководителя тбилисской организации "Национального движения" Ники Мелия, нынешняя власть исключила из базы социально незащищенных десятки тысяч людей, лишив их льгот в оплате стоимости электроэнергии и других коммунальных услуг.