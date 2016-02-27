В Тбилиси прошла акция протеста против переговоров властей страны с "Газпромом"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Представители организации "Свободная зона", поддерживающей оппозиционное "Единое национальное движение", провели сегодня в Тбилиси акцию протеста против переговоров властей страны с "Газпромом" об увеличении объемов поставок российского газа. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", несколько сотен человек, собравшись на площади Свободы в центре грузинской столицы с транспарантами "Нет - Газпрому", "Уходи Бидзина!", прошли маршем к резиденции бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, обвиняя именно его в лоббировании интересов российской компании.

По утверждению манифестантов, поставки газа означают политическую зависимость Грузии от России, что, на их взгляд, недопустимо.

"Газпром" - политическое оружие в руках российских властей. Все мы помним зимние дни 2006 года, когда "Газпром" оставил нас без тепла и света, и такое в любое время может повториться", - заявил журналистам один из участников акции протеста.

В правительстве Грузии заявляют, что возросшие в стране за последние годы потребности в природном газе обуславливают необходимость привлечения дополнительных источников его поставок. В связи с этим Минэнерго Грузии ведет переговоры как с "Газпромом", так и с Азербайджаном и Ираном.

В настоящее время основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан.