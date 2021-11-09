В Тбилиси прошел очередной митинг за освобождение Саакашвили

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники провели митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а затем освободить.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники провели митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а затем освободить.

Как передает местное бюро Report, председатель партии Ника Мелиа сообщила, что завтра акции протеста пройдут в нескольких местах Тбилиси.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В понедельник Саакашвили из тюрьмы города Рустави доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Экс-президент Грузии заявил, что был избит, после того как его перевели из тюрьмы.