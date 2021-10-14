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В Тбилиси пройдет митинг с требованием освободить Саакашвили

В Тбилиси пройдет митинг с требованием освободить Саакашвили Сегодня в столице Грузии, Тбилиси, пройдет митинг с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили.
В регионе
14 октября 2021 г. 10:29
В Тбилиси пройдет митинг с требованием освободить Саакашвили
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Сегодня в столице Грузии, Тбилиси, пройдет митинг с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает местное бюро Report, массовая акция под лозунгом "Свободу Мише!" состоится в 18:00 на площади Свободы.

К митингу, организованному оппозиционной партией "Единое национальное движение", намерены присоединится участники из разных регионов страны.

На площади началась установка сцены и монитора.

Напомним, что М.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме №12 в Рустави и уже 14-й день проводит голодовку.

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Версия на английском языке Rally demanding Saakashvili's release to be held in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Saakaşviliyə azadlıq tələbi ilə mitinq keçiriləcək

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