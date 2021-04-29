В Тбилиси пройдет конференция спикеров стран ГУАМ

В этом году в столице Грузии Тбилиси пройдет конференция председателей парламентов стран-членов ГУАМ.

В этом году в столице Грузии Тбилиси пройдет конференция председателей парламентов стран-членов ГУАМ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил руководитель грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгий Хелашвили.

По его словам, на заседание также планируется пригласить спикеров из стран Балтии и северной Скандинавии, стран-членов Вишеградской группы и Бенилюкса: “Мы хотим активизировать межпарламентские связи не только в рамках ПА ГУАМ, но и в региональном формате. С проведением конференции в Тбилиси Грузия станет общим дискуссионным пространством для политических дебатов в Восточной Европе и на Кавказе”.

Отметим, что в 2021 году председательство в ПА ГУАМ перешло к Грузии.