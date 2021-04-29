О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тбилиси пройдет конференция спикеров стран ГУАМ

В Тбилиси пройдет конференция спикеров стран ГУАМ В этом году в столице Грузии Тбилиси пройдет конференция председателей парламентов стран-членов ГУАМ.
В регионе
29 апреля 2021 г. 18:11
В Тбилиси пройдет конференция спикеров стран ГУАМ

В этом году в столице Грузии Тбилиси пройдет конференция председателей парламентов стран-членов ГУАМ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил руководитель грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгий Хелашвили.

По его словам, на заседание также планируется пригласить спикеров из стран Балтии и северной Скандинавии, стран-членов Вишеградской группы и Бенилюкса: “Мы хотим активизировать межпарламентские связи не только в рамках ПА ГУАМ, но и в региональном формате. С проведением конференции в Тбилиси Грузия станет общим дискуссионным пространством для политических дебатов в Восточной Европе и на Кавказе”.

Отметим, что в 2021 году председательство в ПА ГУАМ перешло к Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Speakers of GUAM member-states to hold conference in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə GUAM ölkələri spikerlərinin konfransı keçiriləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi