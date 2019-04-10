​В Тбилиси пройдет Форум Мира

Весной 2020 года в столице Грузии - Тбилиси пройдет Форум мира.

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил во время выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, цель Грузии заключается в том, чтобы внести вклад в установление мира и стабильности в регионе, создавая условия странам воспользоваться до сих пор не использованными возможностями.

М.Бахтадзе затронул также грузино-российский конфликт. Он обвинил Россию в невыполнении обязательств по достигнутой в 2008 году договоренности о прекращении огня. Премьер-министр подчеркнул, что верит в скорейшее урегулирование конфликта мирным путем.