В Тбилиси произошло столкновение между полицией и демонстрантами

В Тбилиси у здания парламента произошло столкновение между полицией и демонстрантами.

Как передает местное бюро Report, полиция задержала нескольких участников акции.

Участвующая в акции одна из лидеров партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария сообщила, что правоохранительные органы проводят сегодня спецоперацию против демонстрантов.

По ее словам, полиция задержала трех демонстрантов.

Отметим, что ранее сообщалось о преграждении демонстрантами дороги к зданию парламента, которой препятствовала полиция.

Демонстранты, намеренные заблокировать входы в парламент, собрались на прилегающих улицах Читадзе и Ингоровка. Они исполняли национальный гимн Грузии.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал окружение полицией парламента. Он сказал, что в случае перекрытия дорог демонстрантами, будут приняты соответствующие меры: "Мы перекрыли дороги, чтобы демонстранты не разжигали очаги и не беспокоили людей. Если демонстранты попытаются перекрыть дороги и препятствовать движению в городе, что нам остается делать? Мы будет вынуждены разогнать митинг".

Вокруг здания парламента усилены меры безопасности, на территории мобилизовано большое количество полиции.

У дорог к входам законодательного органа построены металлические ограждения.

Оппозиция и общественные активисты блокировали сегодня входы в парламент. Утром на 10:00 было назначено заседание комитета, а в 12:00 пленарное заседание парламента. Демонстранты заявили, что не позволят депутатам пройти внутрь законодательного органа.