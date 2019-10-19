​В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В столице Грузии, Тбилиси, в одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гурамишвили, произошел сильный взрыв.
Как передает местное бюро Report, взрыв привел к обрушению четырех этажей 16-этажного здания.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали 4 человека. Точное количество пострадавших уточняется.
Жильцы здания были эвакуированы. В результате взрыва также нанесен урон нескольким автомобилям, находящимся во дворе здания.
Предполагается, что взрыв произошел в результате утечки природного газа.
К месту происшествия привлечены полиция и спасатели.
Cəmilə BabayevaАвтор новости