В Тбилиси у здания парламента проходит акция протеста

Около ста представителей оппозиционных партий, их сторонников и гражданских активистов проводят акцию протеста у стен парламента против назначения Ираклия Шотадзе генеральным прокурором Грузии, передает Report.

Митингующие расположились около служебных входов в парламент и освистывают депутатов, которые собираются на заседание. Участники акции заявляют, что полиция не позволяет им свободно передвигаться по территории, что привело к словесной перепалке между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

О задержанных пока не сообщается.

На сегодняшнем заседании парламентского бюро будет объявлено, когда состоится голосование по вопросу утверждения Ираклия Шотадзе на должность Генерального прокурора Грузии.

Накануне юридический комитет парламента поддержал кандидатуру Ираклия Шотадзе, который был выдвинут Прокурорским советом 7 февраля. За Шотадзе проголосовали 11 из 12 членов совета. Для окончательного утверждения его кандидатура была представлена парламенту Грузии. На пленарном заседании за назначение Ираклия Шотадзе Генеральным прокурором Грузии должны проголосовать не менее 76 депутатов.