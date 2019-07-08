В Тбилиси проходят две акции, полиция создала живой барьер

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента продолжается митинг противников секс-меньшинств.

Как сообщает грузинское бюро Report, на том же месте в 19:00 должна была проходить очередная 19-ая акция с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Участники акции собираются на площади Пушкина.

Движение транспорта на проспекте Руставели приостановлено. На территорию привлечены дополнительные полицейские силы.

Для пресечения возможного инцидента между участниками двух акций создан барьер из сотрудников полиции и автобусов.