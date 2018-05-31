В Тбилиси проходят акции протеста

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Акция протеста в связи с решением суда по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси, которая сегодня началась у Главной прокуратуры, продолжается у парламента.

Как передает Report, к участникам акции обратился отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе и поблагодарил их.

«Спасибо Грузия, сегодня вы стоите рядом с моим сыном. Спасибо всем, что боремся за наше будущее. Наше будущее принадлежит нам, Грузия – наша. Мы не должны дать системе возможность убивать наших детей», - заявил Заза Саралидзе на акции.

Участники акции протеста требуют отставки нескольких лиц, в том числе – Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Нино Гвенетадзе. Одним из требований остается привлечение Мирзы Субелиани к ответственности.

По словам одного из организаторов акции Звиада Куправа, под руководством Зазы Саралидзе планируется создать общественную группу.

Участники акции устроили шествие от Главной прокуратуры к зданию парламента на улице Руставели.