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В Тбилиси проходит шествие в поддержку интеграции Грузии в ЕС

В Тбилиси проходит шествие в поддержку интеграции Грузии в ЕС Несколько сотен человек принимают участие в марше "Твой голос Евросоюзу" в центре Тбилиси в преддверии объявления Евросоветом решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В регионе
9 декабря 2023 г. 15:07
В Тбилиси проходит шествие в поддержку интеграции Грузии в ЕС

Несколько сотен человек принимают участие в марше "Твой голос Евросоюзу" в центре Тбилиси в преддверии объявления Евросоветом решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция началась в 14:00 по местному времени на площади Республики в центре Тбилиси. Ее участники, среди которых гражданские активисты и оппозиционные политики, направились в сторону площади Европы, расположенной примерно в 3,5 км. В акции планировала принять участие президент страны Саломе Зурабишвили, однако на первых этапах шествия ее нет.

Граждане идут по проезжей части, перекрытой для автомобильного движения. Они несут огромный флаг Евросоюза, сшитый специально для марша. Как сообщали организаторы акции, флаг имеет длину в 33 метра и 22 метра в ширину. 12 звезд, расположенных на флаге ЕС, шили в разных уголках Грузии. По словам организаторов шествия, суть акции заключается в том, чтобы еще раз показать Европе желание грузинского народа стать частью Евросоюза. Акция проводится менее чем за неделю до того, как Совет Евросоюза огласит решение относительно того, предоставлять или нет Грузии статус кандидата в члены объединения.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Как ожидается, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата Евросовет объявит 15 декабря.

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