О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции

В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция оппозиционных партий
В регионе
14 ноября 2020 г. 15:45
В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция оппозиционных партий.

Как сообщает грузинское бюро Report, центральный проспект Руставели города закрыт для движения автомобилей.

Основным требованием участников акции является проведение повторных парламентских выборов, отставка председателя Центральной избирательной комиссии и освобождение нескольких лиц, которых оппозиция считает политзаключенными.

В митинге принимают участие члены Единого Национального Движения, Европейской Грузии, получившие депутатские мандаты в результате парламентских выборов 31 октября, а также члены и сторонники других политических партий.

Отметим, что предыдущая акция оппозиции с теми же требованиями состоялась 8 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə müxalifətin növbəti aksiyası keçirilir

Новости партнеров

Самое важное

Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
14 ноября 2020 г. 13:36
Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
ФотоВозвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
13 ноября 2020 г. 18:00
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
13 ноября 2020 г. 16:34
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
13 ноября 2020 г. 15:20
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
13 ноября 2020 г. 14:10
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
13 ноября 2020 г. 11:33
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
12 ноября 2020 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi