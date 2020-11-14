В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция оппозиционных партий

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция оппозиционных партий.

Как сообщает грузинское бюро Report, центральный проспект Руставели города закрыт для движения автомобилей.

Основным требованием участников акции является проведение повторных парламентских выборов, отставка председателя Центральной избирательной комиссии и освобождение нескольких лиц, которых оппозиция считает политзаключенными.

В митинге принимают участие члены Единого Национального Движения, Европейской Грузии, получившие депутатские мандаты в результате парламентских выборов 31 октября, а также члены и сторонники других политических партий.

Отметим, что предыдущая акция оппозиции с теми же требованиями состоялась 8 ноября.