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В Тбилиси проходит очередная акция

В Тбилиси проходит очередная акция

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента проходит очередная акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, это 21-я по счету акция с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. 

На акции продемонстрировали около 500 фотографий, отражающих события 20-21 июня в Тбилиси. 

По словам организаторов, цель выставки заключается в демонстрации мировой общественности насилия в отношении людей в Тбилиси. 

Фотографии будут также продемонстрированы на установленном перед зданием парламента большом мониторе.  

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