В Тбилиси проходит очередная акция

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента проходит очередная акция протеста.
Как сообщает грузинское бюро Report, это 21-я по счету акция с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.
На акции продемонстрировали около 500 фотографий, отражающих события 20-21 июня в Тбилиси.
По словам организаторов, цель выставки заключается в демонстрации мировой общественности насилия в отношении людей в Тбилиси.
Фотографии будут также продемонстрированы на установленном перед зданием парламента большом мониторе.
Cəmilə BabayevaАвтор новости