В Тбилиси проходит митинг за отставку правительства Грузии

Представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане проводят в воскресенье митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки правительства.
В связи с акцией центральный проспект Руставели был закрыт для движения. Усилены меры безопасности вокруг государственных учреждений, расположенных в районе и на прилегающей территории.
В митинге приняли участие участники из разных регионов Грузии и студенты ряда вузов. Акцию поддерживают и представители ведущих оппозиционных партий.
Организаторы заявили, что сегодня ночью протестующие останутся на проспекте Руставели.