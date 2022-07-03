В Тбилиси проходит митинг за отставку правительства Грузии

Представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане проводят в воскресенье митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки правительства.

Представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане проводят в воскресенье митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки правительства.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня в 20:00 истек срок выдвинутого организаторами акции 24 июня ультиматума об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создании правительства национального согласия.

В связи с акцией центральный проспект Руставели был закрыт для движения. Усилены меры безопасности вокруг государственных учреждений, расположенных в районе и на прилегающей территории.

В митинге приняли участие участники из разных регионов Грузии и студенты ряда вузов. Акцию поддерживают и представители ведущих оппозиционных партий.

Организаторы заявили, что сегодня ночью протестующие останутся на проспекте Руставели.