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В Тбилиси проходит митинг за евроинтеграцию Грузии

В Тбилиси проходит митинг за евроинтеграцию Грузии Митинг под лозунгом "Домой в Европу" проходит в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента Грузии.
В регионе
20 июня 2022 г. 23:19
В Тбилиси проходит митинг за евроинтеграцию Грузии

Митинг под лозунгом "Домой в Европу" проходит в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента Грузии.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Организатором демонстрации выступила общественная организация "Стыдно", однако также участвуют и представители отдельных оппозиционных партий. Митингующие позже планируют дойти до площади Европы.

Движение на проспекте Руставели перекрыто. На месте дежурят усиленные наряды полиции. Во внутреннем дворе парламента и Дома правительства, расположенного неподалеку, находится спецтехника МВД.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Gürcüstanın Avrointeqrasiyasına kütləvi dəstək aksiyası keçirilir

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