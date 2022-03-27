В Тбилиси проходит митинг против повышения цен на топливо

Несколько сотен жителей Тбилиси вышли на площадь Республики, чтобы выступить против растущих цен на топливо.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Бензин стоит больше 4 лари (1,2 доллара). Это катастрофа. Наш митинг является аполитичным, но в то же самое время с политическими требованиями. Необходимо провести экономические реформы, чтобы понизить цены на топливо. Так жить невозможно", - сообщил ТАСС один из участников протеста Амиран Мосулишвили.
Митингующие в качестве выхода из сложившейся ситуации предлагают правительству снизить налог на акциз, который за 1 тонну бензина составляет 500 лари (более 155 долларов), дизеля - 400 лари (около 125 долларов), а на 1 тыс. кубических метров газа - 200 лари (более 62 долларов). Участники протеста проводят шествие по проспекту Руставели, расположенному рядом с площадью, и требуют встречи с руководством страны.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. Если ранее цена за 1 литр бензина АИ 92 составляла в среднем 3 лари (0,9 долларов), то сейчас она достигает 3,8 лари (1,18 долларов). Цена на бензин АИ 98 колебалась в районе 3,2 лари (около 1 доллар). На данный момент она превышает 4 лари (1,25 долларов).