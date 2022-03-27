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В Тбилиси проходит митинг против повышения цен на топливо

В Тбилиси проходит митинг против повышения цен на топливо Несколько сотен жителей Тбилиси вышли на площадь Республики, чтобы выступить против растущих цен на топливо.
В регионе
27 марта 2022 г. 15:46

Несколько сотен жителей Тбилиси вышли на площадь Республики, чтобы выступить против растущих цен на топливо.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Бензин стоит больше 4 лари (1,2 доллара). Это катастрофа. Наш митинг является аполитичным, но в то же самое время с политическими требованиями. Необходимо провести экономические реформы, чтобы понизить цены на топливо. Так жить невозможно", - сообщил ТАСС один из участников протеста Амиран Мосулишвили.

Митингующие в качестве выхода из сложившейся ситуации предлагают правительству снизить налог на акциз, который за 1 тонну бензина составляет 500 лари (более 155 долларов), дизеля - 400 лари (около 125 долларов), а на 1 тыс. кубических метров газа - 200 лари (более 62 долларов). Участники протеста проводят шествие по проспекту Руставели, расположенному рядом с площадью, и требуют встречи с руководством страны.

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. Если ранее цена за 1 литр бензина АИ 92 составляла в среднем 3 лари (0,9 долларов), то сейчас она достигает 3,8 лари (1,18 долларов). Цена на бензин АИ 98 колебалась в районе 3,2 лари (около 1 доллар). На данный момент она превышает 4 лари (1,25 долларов).

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