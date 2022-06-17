В Тбилиси проходит Международная женская конференция

В столице Грузии Тбилиси стартовала Международная женская конференция.

В столице Грузии Тбилиси стартовала Международная женская конференция.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие проходит в центре Expo Georgia по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили и организовано администрацией президента.

Конфликты, мир и стабильность - главные темы конференции, в которой принимают участие женщины-лидеры из ряда стран, представляющие различные сферы деятельности.

Участники проведут панельные дискуссии по вопросам женщин в конфликтах, кризиса беженцев, гендерного насилия, межкультурного диалога, роли женщин в постконфликтный период, защиты культурного наследия и др.

Международная конференция завершит свою работу сегодня.