В Тбилиси проходит "Марш свободы" с требованием отставки главы МВД - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

"Марш свободы" в Тбилиси продолжился акцией перед зданием Парламента Грузии.
Как передаёт грузинское бюро Report, марш проходит под лозунгами "Гахария, уходи!", "Россия - оккупант!", "Да здравствует Грузия!" и др.
*** 19:49
Митингующие в Тбилиси начали "Марш свободы".
Как передаёт грузинское бюро Report, шествие началось с площади Первой республики и пройдёт до площади Свободы.
Манифестанты отмечают десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии. Они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью "Уходи!"
В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, также жители из регионов.
Cəmilə BabayevaАвтор новости