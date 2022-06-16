В Тбилиси проходит акция в поддержку евроинтеграции с участием президента Грузии

В Тбилиси проходит акция в поддержку интеграции в Европу.

В Тбилиси проходит акция в поддержку интеграции в Европу.

Как сообщает грузинское бюро Report, с инициативой проведения акции выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В акции единства на площади Европы в Тбилиси принимают участие президент Саломе Зурабишвили, посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, послы Франции, Германии и других стран, общественные активисты и рядовые граждане.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что не будет участвовать в митинге. Председатель партии Ираклий Кобахидзе назвал инициативу президента несерьезной. Ведущие оппозиционные партии также отказались от участия в акции.

Завтра Еврокомиссия объявит свое решение относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.