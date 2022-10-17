В Тбилиси проходит акция протеста с требованием отставки мэра города

Акция протеста с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе проходит у здании мэрии столицы. На улице Шартава мобилизована полиция.

Акция протеста с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе проходит у здании мэрии столицы. На улице Шартава мобилизована полиция.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, недовольство демонстрантов вызвала гибель 13-летней девочки в парке Ваке.

У здания мэрии собрались гражданские активисты и представители молодежного крыла оппозиционных партий. Собравшиеся считают, что ответственность за трагедию в парке Ваке, помимо других лиц, должен понести и Каладзе. Сам мэр на днях заявил о том, что все виновные понесут наказание, в том числе и он сам.

Отметим, что несколько дней назад троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв - 13-летняя девочка - скончалась в клинике Хечинашвили.

Уголовное дело по факту ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.