В Тбилиси проходит 25-я по счёту акция протеста

В Тбилиси перед зданием Парламента Грузии проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Гиорги Гахарии.
Как передаёт грузинское бюро Report, перед 25-й по счёту акцией протеста была организована выставка-распродажа ручных изделий.
Было сообщено, что 20% прибыли, полученной от продажи рукоделий, будут переданы организационной группе акции.
Организаторы акции в свою очередь заявили, что продолжат борьбу до конца и не прекратят акции вплоть до отставки главы МВД.
Cəmilə BabayevaАвтор новости