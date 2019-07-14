В Тбилиси проходит 25-я по счёту акция протеста

В Тбилиси перед зданием Парламента Грузии проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Гиорги Гахарии.

Как передаёт грузинское бюро Report, перед 25-й по счёту акцией протеста была организована выставка-распродажа ручных изделий.

Было сообщено, что 20% прибыли, полученной от продажи рукоделий, будут переданы организационной группе акции.

Организаторы акции в свою очередь заявили, что продолжат борьбу до конца и не прекратят акции вплоть до отставки главы МВД.