 Наверх

В Тбилиси проходит 25-я по счёту акция протеста

В Тбилиси проходит 25-я по счёту акция протеста

В Тбилиси перед зданием Парламента Грузии проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Гиорги Гахарии.

Как передаёт грузинское бюро Report, перед 25-й по счёту акцией протеста была организована выставка-распродажа ручных изделий.

Было сообщено, что 20% прибыли, полученной от продажи рукоделий, будут переданы организационной группе акции.

Организаторы акции в свою очередь заявили, что продолжат борьбу до конца и не прекратят акции вплоть до отставки главы МВД.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!