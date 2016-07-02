​В Тбилиси пресечено антиазербайджанское мероприятие

Тбилиси. 2 июля. REPORT.AZ/ В Грузии группа представителей неправительственных организаций (НПО) предприняла попытку провести мероприятие против Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинское бюро, азербайджанские представители этих организаций, спонсируемых антиазербайджанскими силами Европы, вместе со своими норвежскими сторонниками выступили с клеветнической речью о нарушении прав человека и тяжелом социально-экономическом положении людей в Азербайджане, и тем самым попытались бросить тень на достижения страны.

Их выступления встретили возражения как со стороны азербайджанских представителей, так и грузинских политологов и представителей НПО.

После этого норвежские депутаты и политологи, а также руководители некоторых азербайджанских НПО остановили мероприятие.