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В Тбилиси представлена посвященная Мехрибан Алиевой книга на грузинском языке

В Тбилиси представлена посвященная Мехрибан Алиевой книга на грузинском языке В столице Грузии Тбилиси на грузинском языке издана книга "Доброе лицо Азербайджана" (“Azərbaycanın mehriban siması”) о первом вице-президенте Азербайджана Мехрибан Алиевой.
В регионе
2 июня 2021 г. 16:38
В Тбилиси представлена посвященная Мехрибан Алиевой книга на грузинском языке
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В столице Грузии Тбилиси на грузинском языке издана книга "Доброе лицо Азербайджана" (“Azərbaycanın mehriban siması”) о первом вице-президенте Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает грузинское бюро Report, презентация издания, вышедшего в свет в Тбилиси в прошлом году, состоялась в Доме писателей Грузии.

Книгу, автором которой является доктор политических наук, профессор Вагиф Абдуллаев, на грузинский язык перевел лауреат Государственной премии Грузии, награжденный орденом “Шараф” писатель-драматург Имир Мамедли.

Издание содержит подробную информацию о жизни первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, ее гуманистических качествах, благотворительной деятельности, охватывающей различные сферы, полученных высоких наградах, участии в международных мероприятиях и выступлениях, интервью зарубежным медиа-структурам и фотографии.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в своем выступлении отметил, что отношения между двумя странами в гуманитарной сфере, как и во всех сферах, успешно развиваются. Дипломат рассказал о социально-гуманитарных проектах, реализуемых в Грузии при поддержке Фонда Гейдара Алиева:

"Проекты, реализуемые Фондом в области образования и просвещения в Грузии, заслуживают особой похвалы. Уверен, что эта политика будет продолжена и в будущем будут реализованы новые проекты”.

Выступивший президент Национальной академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, высоко оценив издание книги, отметил, что Мехрибан Алиева достойно представляет во всем мире не только Азербайджан, но и весь Кавказ.

Мероприятие продолжилось выступлениями грузинской и азербайджанской интеллигенции. Выступавшие говорили о грузино-азербайджанских отношениях, взаимном уважении между двумя народами, крепкой дружбе. Было отмечено, что книга о первой леди Азербайджана, изданная на грузинском языке, будет встречена с большим интересом грузинской общественностью.

В церемонии, организованной Фондом развития грузино-азербайджанских культурных связей, приняли участие вице-президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, депутат Низами Джафаров, председатель Комитета по демократии и правам человека Чингиз Ганизаде, представители азербайджанской и грузинской интеллигенции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Mehriban Əliyevaya həsr olunan gürcü dilində kitab təqdim edilib

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